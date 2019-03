Botafogo usa foco em copas para justificar eliminação, mas admite decepção

A decepcionante participação do Botafogo no Campeonato Carioca chegou ao fim com um melancólico empate por 2 a 2 com o Americano, domingo, em Saquarema, pela rodada final da primeira fase da Taça Rio. O clube foi campeão estadual em 2018, mas deixou a competição precocemente numa temporada em que vem tendo êxito nas copas, algo que foi adotado no discurso do técnico Zé Ricardo para tentar trazer algum ânimo ao torcedor.

Após ficar de fora das semifinais da Taça Guanabara, o Botafogo repetiu a queda precoce na Taça Rio. No somatório dos dois turnos, fez 13 pontos, ficando apenas em oitavo lugar na classificação geral do Campeonato Carioca.

O time, porém, até tem se saído bem nos outros torneios neste começo de temporada, tanto que avançou à segunda fase da Copa Sul-Americana ao eliminar o argentino Defensa y Justicia. E também está na terceira fase da Copa do Brasil após passar por Campinense e Cuiabá.

"É responsabilidade nossa não estarmos nas semifinais, mas o futebol tem essas surpresas. Começamos o ano com três competições e demos foco maior às duas copas. Conseguimos nosso objetivo, mas não justifica não termos chegado à fase decisiva do Campeonato Carioca", lamentou o técnico Zé Ricardo.

Na rodada final da Taça Rio, o Botafogo não dependia apenas de suas forças para avançar às semifinais. Mas nem fez a sua parte, só empatando por 2 a 2 com o Americano, em atuação criticada por Zé Ricardo em função da repetição de falhas vistas em compromissos anteriores na competição.

"Repetimos erros básicos, principalmente a questão de finalizar o nosso ataque, o que deu oportunidade ao Americano para ter lances de contra-ataque, e falhamos nas transições defensivas. Estivemos duas vezes à frente do placar. Uma decepção, porque tínhamos que, pelo menos, fazer nossa parte", disse.

Fora do Campeonato Carioca, o Botafogo só voltará a jogar em 4 de abril, quando receberá o Juventude, no Engenhão, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.