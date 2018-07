Botafogo utiliza nova formação ofensiva para bater Sport em Recife

O técnico Vagner Mancini vai apostar em uma nova formação ofensiva para o Botafogo vencer o Sport no retorno do Campeonato Brasileiro . O treinador confirmou a escalação do jovem atacante Yuri Mamute, recém contratado junto ao Grêmio , para a partida das 19h30 desta quarta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 10.ª rodada.

Aos 19 anos, Yuri Mamute ganhou a preferência de Vagner Mancini devido à sua versatilidade - ele pode atuar tanto pelos lados do ataque como mais centralizado. Com isso, o jogador formará o trio de atacantes ao lado de Wallyson e Emerson. Ferreyra vai para o banco de reservas.

Andrey foi confirmado como titular no gol. Segundo o treinador, ele leva vantagem em relação a Helton Leite na saída de jogo com os pés. Renan, que vinha sendo o substituto imediato de Jefferson - este de folga depois de participar da Copa do Mundo -, pediu para não atuar porque pode ser negociado.

Pelos lados do Sport, o sistema também será com três atacantes (Felipe Azevedo, Érico Júnior e Neto Baiano) e com Zé Mário atuando na armação de jogadas. Além disso, o volante Wendel entra na vaga deixada pelo contundido Rodrigo Mancha.

Segundo o atacante Felipe Azevedo, um dos titulares do time, a meta do Sport é buscar a classificação para a Copa Libertadores de 2015 - para isso, precisa terminar o Brasileirão entre os quatro primeiros colocados. "Temos que ter tranquilidade para fazer o melhor jogo a jogo, como a gente fez no primeiro semestre, para conseguir o objetivo final", disse o jogador. Hoje em dia, o Sport é o nono na tabela, com 14 pontos.