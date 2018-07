Botafogo vacila em casa e pega o Flamengo na semifinal da Taça Rio

RIO - Altos e baixos têm sido a marca do Botafogo na Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Neste domingo, no Engenhão, o time de Joel Santana teve mais uma tarde ruim e não conseguiu superar o já eliminado Macaé, ficando no empate em 1 a 1.

Com o resultado, o time alvinegro viu escapar a primeira posição do Grupo B e agora terá de enfrentar o Flamengo nas semifinais. Os jogadores procuraram minimizar as consequências do empate.

"Nosso grupo é forte, então que venha o Flamengo. Hoje (domingo) criamos as chances, mas não fomos felizes. Agora vamos pensar no Flamengo", disse o atacante Caio.

Mesmo dominando as ações ofensivas, o Botafogo deixou o primeiro tempo com a derrota parcial. Alex, que substituía o artilheiro Loco Abreu, levou perigo em dois belos chutes de fora da área.

A ineficiência alvinegra foi punida. Aos 38, Róbson aproveitou cruzamento da direita e apenas resvalou na bola, matando o goleiro Jefferson e abrindo o marcador.

No início da segunda etapa, o Botafogo conseguiu o empate em jogada de bola parada. Como fizera na vitória sobre o Fluminense, na semana anterior, Renato Cajá cobrou falta com precisão e igualou o marcador.

Com as entradas de Caio e Everton, Joel Santana tentou mandar o time à frente em busca da vitória, mas o gol não veio. Desta forma, um clássico que tem marcado as decisões do Campeonato Carioca nos últimos anos terá mais uma edição.

BOTAFOGO - 1 - Jefferson; Antônio Carlos, João Filipe e Márcio Rosário (Caio); Alessandro (Lucas), Arévalo (Everton), Bruno, Renato Cajá e Márcio Azevedo; Alex e Herrera. Técnico - Joel Santana.

MACAÉ - 1 - Lugão; Marcos Tamandaré, Ciro, Eduardo Luiz e Bill; Gedeil, Osmar, Rincón (Romário) e Danilo; Robson (Hyantony) e Luis Mário (André Gomes). Técnico - Marcelo Buarque.

Gols - Robson, aos 38 minutos do primeiro tempo; Renato Cajá, aos 3 minutos do segundo tempo; Árbitro - Péricles Bassols; Cartões amarelos - João Filipe, Bruno, Ciro e Romário; Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio do Engenhão, no Rio.

