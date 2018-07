Botafogo vacila, mas garante a ponta do Grupo G da Copinha

Foi sofrido, mas o Botafogo venceu o São Carlos no Estádio Luiz Augusto de Oliveira por 4 a 3, neste sábado à noite, e garantiu a liderança do Grupo G da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com sete pontos. Em jogo marcado por viradas, Johnson garantiu a classificação do time carioca. No mesmo horário, o Grêmio venceu o América-SP por 3 a 0 e garantiu a liderança do Grupo B, com sete pontos.

O Botafogo precisou contar com um erro dos zagueiros adversários para vencer. Paulo abriu o placar para o clube carioca, mas Rafael, Tiago Garça e Giuliano, de pênalti, descontaram. O time da casa chegou a virar o confronto, mas Vinícius, de cabeça, empatou aos 26 minutos do segundo tempo. Aos 43 minutos do segundo tempo, Johnson roubou a bola no meio campo, invadiu a área e tocou na saída do goleiro.

Já em São José do Rio Preto, aos 18 minutos do primeiro tempo, Luis Felippe, do Grêmio, recebeu um belo passe, invadiu a grande área, driblou o goleiro e marcou. Mais tarde, já no segundo tempo, Raul e Mardegan, contra, aumentaram a vantagem do time gaúcho. Com os três pontos, o time do Rio Grande do Sul alcançou a liderança do Grupo B, com sete pontoS, logo a frente do Confiança-SE, com cinco, Rio Preto, com dois, e América-SP, dono da casa, com apenas um ponto.

OUTROS JOGOS

Com dois gols de Andrew, o Criciúma venceu o Vila Nova-GO por 2 a 0 e terminou a primeira fase da Copa São Paulo na liderança do Grupo U, com sede em Ilhabela, com sete pontos. O Guarani, time de Campinas, também chegou ao mesmos sete pontos, mas ficou com o saldo de gols pior.

Segundo o regulamento, além dos 26 primeiros colocados, os seis melhores segundo colocados na competição garantem a vaga na próxima fase.

Confira os resultados dos jogos disputados neste sábado:

Catanduvense 1 x 1 Goiânia

Náutico 1 x 0 Ponte Preta

Paulista 2 x 0 Cacerense-MT

Botafogo-SP 4 x 0 Independente-PA

Mirassol 3 x 2 Itapemirim-ES

Santo André 3 x 1 Tarumã-AM

Rio Claro 2 x 1 Botafogo-PB

Santa Cruz 2 x 1 Chapecoense

Avaí 2 x 1 Paysandu

Sete de Setembro-AL 0 x 1 Unaí-DF

Red Bull-SP 3 x 2 São José-AP

Porto-PE 0 x 1 Portuguesa-SP

ABC-RN 3 x 2 Araguaína-TO

Taubaté-SP 0 x 6 Vasco da Gama-RJ

Guarani-SP 2 x 1 São José-RS

Sumaré-SP 0 x 1 Sport-PE

Lemense-SP 2 x 1 Fortaleza-CE

Tanabi-SP 0 x 3 Paraná-PR

Juventus-SP 3 x 3 Figueirense-SC

Nacional-SP 2 x 4 Goiás-GO

Taboão da Serra-SP 1 x 1 América-MG

Porto Feliz-SP 4 x 2 Atlético-GO

São Bernardo-SP 0 x 3 Atlético-MG

Paulínia-SP 0 x 1 Coritiba-PR

Atibaia-SP 1 x 3 Vitória-BA

Primavera-SP 0 x 1 Cruzeiro-MG

Araxá-MG 3 x 1 Serrano-BA

XV de Piracicaba-SP 3 x 2 Itabaiana-SE

Rio Preto-SP 0 x 0 Confiança-SE

Criciúma-SC 2 x 0 Vila Nova-GO

São Carlos-SP 3 x 4 Botafogo-RJ

Guaicurus-MS 1 x 1 Rio Branco-AC

América-SP 0 x 2 Grêmio-RS