Botafogo vai até Itu, bate o Ituano e desencanta no Paulistão

Sob o comando do técnico Argel Fucks, o Botafogo visitou o Ituano e venceu por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite no estádio Novelli Júnior, em Itu, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Neto Pessoa e Luketa marcaram os gols do time de Ribeirão Preto, enquanto Iago Dias marcou para o time de Itu, todos na etapa final.

Esta é a primeira vitória do Botafogo no Estadual, resultado que colocou o time na terceira posição do Grupo A com cinco pontos. Na semana passada, na estreia de Argel Fucks, tinha empatado sem gols com o Santos na Vila Belmiro. Já o Ituano ficou com os mesmos sete pontos, mas agora na última posição do Grupo D.

Outro detalhe é que o Botafogo segue sendo um adversário indigesto ao Ituano. O time de Ribeirão Preto manteve a escrita e está há nove anos sem perder do adversário. A última vitória do Ituano sobre o Botafogo aconteceu por 1 a 0 no Campeonato Paulista de 2012.

Os 45 minutos iniciais foram de poucas oportunidades, mas com o Ituano tendo um pouco mais de qualidade no campo ofensivo. O principal lance de perigo do time de Itu aconteceu aos 34 minutos, em cobrança de falta ensaiada que Fernandinho finalizou forte e o goleiro Igor fez a defesa.

Após o intervalo a partida ficou mais movimentada, principalmente pelo fato de o árbitro, com ajuda do VAR, acusar toque de mão do lateral-esquerdo do Ituano, Breno Lopes, dentro da área. Aos sete minutos, Neto Pessoa foi para a cobrança e estufou as redes.

Atrás no placar, o Ituano precisou se expor mais e deu o contra-ataque ao Botafogo, que chegou ao segundo gol. Aos 29 minutos, Luketa recebeu lançamento, invadiu a área e chutou firme.

Antes do apito final, Iago Dias descontou para o Ituano aos 36 minutos, mas o time da casa não conseguiu melhor resultado e amargou o resultado negativo em sua casa.

O Ituano voltará a campo no próximo domingo para enfrentar o Corinthians às 22 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o Botafogo, no mesmo dia receberá o Palmeiras, às 20 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 2 BOTAFOGO

ITUANO - Edson; Jeferson, Léo Santos, Suéliton e Breno Lopes; Tárik (Fernando Medeiros), Fillipe Soutto e Fernandinho (Kadu Barone); Bruno Lopes (Victor Rangel), Branquinho (Iago Dias) e Gabriel Taliari (Roni). Técnico: Vinícius Bergantin.

BOTAFOGO - Igor; Rodrigo Ferreira, Fabão, Victor Ramos e Pará; Victor Bolt, Renatinho (John Everson) e Emerson (Vinicius Kiss); Dudu (Luketa) (Marlon), Neto Pessoa e Richard. Técnico: Argel Fuchs.

ÁRBITRO - Paulo César Francisco (SP).

GOLS - Neto Pessoa, aos 7, Luketa, aos 29, e Iago Dias, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jeferson e Breno Lopes (Ituano); Pará, Victor Bolt, John Everson e Emerson (Botafogo).

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).