Botafogo vai rescindir com Marcelo Mattos para aliviar folha salarial

"O Marcelo Mattos vai sair do Botafogo. Já há alguns clubes interessados, que já entraram em contato", afirmou René em entrevista coletiva concedida nessa quinta-feira. A proposta de rescisão partiu do próprio clube e foi apresentada no início desta semana.

Mas, segundo o técnico, a saída de Marcelo Mattos já era planejada há um bom tempo. "Não foi de uma hora para outra, vem desde a montagem da equipe. Estabelecemos o teto salarial do grupo e a exceção seria o Jefferson (goleiro que renovou contrato no início do ano)", explicou René.

"Os outros (jogadores) dependeriam da busca do marketing por um patrocinador master para que o clube pudesse bancar o salário. Eu sabia que isso poderia acontecer. A diferença ficou assustadora e a situação financeira foi apertando. O presidente me disse que não daria mais porque não queria pagar metade de salários. Eu prefiro ter o salário em dia do grupo todo", ponderou o treinador.

René Simões ainda fez questão de destacar que a saída do volante se deve exclusivamente pela questão financeira. "Não aconteceu nada nos bastidores com o Mattos. Foi apenas uma questão salarial. É um cara querido por todos e um dos primeiros a chegar aos treinos. O nosso time vai ter que se adaptar a isso, como já fez na ausência dele."