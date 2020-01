Botafogo valoriza vitória sobre o Macaé em estreia dos titulares

O Botafogo iniciou o Campeonato Carioca utilizando os reservas, que acabaram sofrendo duas derrotas no começo da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual. Já neste domingo, estreando os titulares, a equipe alvinegra recebeu o Macaé, no Engenhão, e venceu por 3 a 1.

"Neste começo, a perna ainda não está ideal. Mas sabíamos da importância para a sequência da competição, até pelos primeiros resultados. Então, vencer também era importante", disse o experiente meio-campista Cícero.

"Por ser o primeiro jogo oficial com a equipe principal, acredito que esteja de bom tamanho, ainda não estamos com o ritmo ideal, isso só virá com sete ou oito jogos. Espero que a equipe siga em evolução para melhorar as atuações e readquirir esse ritmo o mais rápido possível", completou.

Um dos destaques da partida acabou sendo o jovem atacante Pedro Raul, um dos protagonistas no acesso do Atlético Goianiense na última Série B do Campeonato Brasileiro. Ele marcou um gol e deu uma assistência.

"É o primeiro jogo oficial, quanto mais a gente jogar, mais solto fica. Ainda estamos pegando entrosamento. A tendência é melhorar sempre. Muito feliz pelo gol, mas, principalmente, pela estreia com vitória", destacou.

O técnico botafoguense, Alberto Valentim, também concordou com seus comandados sobre o quão importante era vencer, tanto para mostrar a evolução no trabalho quanto para a sequência da Taça Guanabara.

"Toda vitória é importante, principalmente porque vínhamos de duas derrotas. Era fundamental vencer para nos mantermos vivos na luta pela classificação. Muitas coisas nós fizemos, algumas coisas não conseguimos", afirmou. "Mas vamos procurar jogar fazendo o que treinamos. É verticalizar o jogo no momento certo, evitar a chegada dos adversários no último terço. Partida de muitas coisas positivas. Vamos começar a pensar na próxima partida já", encerrou.