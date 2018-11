Botafogo vê clássico como chance para confirmar reação no Brasileiro

Mais do que um clássico, o Botafogo vai encarar o duelo diante do Flamengo, sábado, no Engenhão, às 19 horas, como uma chance de confirmar a reação no Campeonato Brasileiro e afastar ainda mais a possibilidade de rebaixamento.

Depois da vitória sobre o Corinthians, domingo, o técnico Zé Ricardo confia que o time tenha atingido maturidade para poder segurar o resultado positivo, coisa que não obteve diante de Atlético-PR, Cruzeiro, Vasco e São Paulo.

"Nossa situação é muito complicada, mas acho que esta vitória tem de ser o ponto inicial para gente encarar todos os adversários, a começar pelo Flamengo na próxima rodada", afirmou o treinador.

Zé Ricardo revela o que pretende exigir de seus jogadores na preparação para o clássico. "Muita concentração para fazermos uma boa semana de treinos e obter organização da equipe. Só assim poderemos conseguir um grande jogo contra o Flamengo."

O clássico será importante para as duas equipes. Um tropeço no fim de semana poderá acabar com as chances de título do time rubro-negro. Para o Botafogo, uma vitória significará passo quase certo na busca por permanecer na primeira divisão.

A seis rodadas do fim do Brasileiro, o Botafogo ocupa a 14ª colocação, com 38 pontos. O América-MG, primeiro time na zona de rebaixamento, soma 34. Depois do Flamengo, o Botafogo enfrenta Chapecoense (fora), Inter (casa), Santos (F), Paraná (C) e Atlético-MG (F).