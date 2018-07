Botafogo vê reconhecimento coletivo com 3 convocados Entre os 19 convocados nesta terça-feira pelo técnico Mano Menezes para a disputa do Superclássico das Américas, estão três jogadores do Botafogo: o goleiro Jefferson, o lateral Lucas e o meia Fellype Gabriel. Para eles, a presença de tantos nomes na lista da seleção brasileira é um reconhecimento coletivo pelo bom desempenho botafoguense no Brasileirão - o time está em quinto lugar.