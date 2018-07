Botafogo vê vitória sobre Coritiba como prova de força após queda na Libertadores

O técnico do Botafogo, Jair Ventura, destacou a união do grupo após a vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba, no último domingo, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, que colocou a equipe alvinegra no G6 do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o confronto, Jair ressaltou que o resultado mostra a superação do elenco depois da eliminação na Copa Libertadores para o Grêmio, na semana passada.

"Foi a melhor maneira de acabar com uma possível nuvem negra. Quando se perde no futebol, falam que o time se abateu com a derrota, sentiu o psicológico, que a equipe é imatura. Com essa vitória, mostramos maturidade. O passado é imutável, o presente não. Fizemos nosso melhor hoje (domingo) e estamos dentro do G6. Nosso objetivo é buscar essa classificação para a Libertadores", projetou o treinador botafoguense.

Outro a enfatizar a força do grupo botafoguense foi o atacante Guilherme, que entrou na segunda etapa da partida contra o time alviverde curitibano e em seu primeiro lance fez o gol que, naquele momento, colocava a equipe em vantagem no placar. O atleta também revelou que o desejo da equipe é lutar para voltar à Libertadores em 2018.

"Esse time tem muita personalidade. Claro que sentimos a derrota de quarta. É natural. Quem não sentir nem deve estar aqui. Mas sabemos que o futebol precisa continuar. Hoje foi um passo importante já para o ano que vem. Feliz em ajudar com o gol, sobretudo por entrarmos no G6 do campeonato. Vamos com o pensamento de jogo a jogo, mas com ambição", declarou Guilherme.

O Botafogo chegou aos 40 pontos e subiu para a sexta posição no Brasileirão, superando o Flamengo na tabela. Os rivais rubro-negros - que empataram na rodada com o Avaí, no Rio de Janeiro - têm 39 pontos e agora ocupam o sétimo lugar na classificação.

O elenco alvinegro recebeu folga nesta segunda-feira, mas se reapresentará na manhã de terça, no complexo esportivo do estádio Nilton Santos, para iniciar a preparação com vistas ao próximo compromisso no Nacional, diante do Vitória, no domingo que vem, às 11 horas, no Engenhão.