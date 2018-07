Botafogo vence Boavista e termina primeira fase do Carioca como o melhor

A vitória sobre o Boavista por 1 a 0, neste domingo, garantiu ao Botafogo a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Carioca. Em partida no estádio de São Januário, no Rio, o time alvinegro não fez boa partida e até desperdiçou um pênalti, mas marcou o gol que garantiu a liderança geral do torneio.

Nos oito jogos, o Botafogo fez 22 pontos e fechou a primeira fase com líder do Grupo B. Já o Boavista, que também entrou em campo já classificado, terminou em segundo lugar do Grupo A, com 15 pontos, atrás somente do Vasco, que somou 20. As duas equipes estreiam na segunda fase na próxima semana, em tabela que ainda será divulgada.

Sem maiores objetivos a buscar, pois já entraram em campo classificados para a próxima fase, os dois times fizeram um jogo que por diversas vezes beirou a displicência. Mais preocupado com a próxima fase, o Boavista não se incomodou em abdicar do ataque para ficar na defesa, apenas diminuindo os espaços para o ataque do adversário.

Deu certo. O Botafogo, que também não apresentou nada diferente e entrou com um time misto, atacou em raras oportunidades. A principal foi em uma cobrança de escanteio, que Ribamar teve a chance de converter, mas finalizou muito mal. No restante, apenas disparou chutes de longa distância, sem sucesso.

No segundo tempo, a principal chance. Ribamar foi derrubado na área. Pênalti. Salgueiro cobrou e viu Vinicius defender. O gol desmotivou ainda mais o Botafogo a pressionar o adversário e fechar a primeira fase com uma vitória.

A saída para o técnico Ricardo Gomes foi mudar o time, com a entrada de Luis Henrique, Lizio e Leandro, muito também em virtude do cansaço devido ao forte calor no Rio. Quando o empate parecia decretado, Fernandes aproveitou um erro do sistema defensivo do Boavista e marcou o gol que garantiu ao Botafogo a melhor campanha da primeira fase.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA 0 x 1 BOTAFOGO

BOAVISTA - Vinícius, Léo Cunha, Victor, Anderson Luiz (Cristiano) e Leandro Rocha (Caio); William Maranhão, Thiago Silva, Romarinho e Luan (Paulo Ricardo); Matheus Paraná e Leandrão. Técnico: Rodrigo Beckham.

BOTAFOGO - Jefferson, Diego, Emerson Silva, Renan Fonseca e Jean; Dierson, Fernandes, Gervasio Núñez (Leandrinho) e Juan Salgueiro (Lizio); Neilton (Luis Henrique) e Ribamar. Técnico: Ricardo Gomes.

ÁRBITRO - Lenilton Rodrigues Gomes Junior.

GOL - Fernandes, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renan Fonseca (Botafogo); Romarinho e Leandrão (Boavista).

PÚBLICO - 1.128 pagantes (1.374 no total).

RENDA - R$ 24.175,00.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio.