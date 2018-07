Botafogo vence Bragantino e vai às oitavas na Copa do Brasil

O Botafogo conseguiu esquecer o mau momento no Campeonato Brasileiro para garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Após ter empatado o primeiro jogo por 2 a 2, em Bragança Paulista, o time carioca venceu o Bragantino por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, e avançou na competição.

O próximo adversário do clube carioca será conhecido por meio de sorteio. Além dos classificados na terceira fase, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo e Internacional também estarão presentes. Os cinco clubes não participaram das etapas anteriores por causa da classificação no Campeonato Brasileiro do ano passado.

O público que foi ao Luso Brasileiro não conferiu uma boa partida. Apesar do bom início alvinegro, o jogo logo ficou truncado, sem grandes jogadas de ambos os lados. Um dos poucos que conseguia criar algo era Camilo. Foi com o meia que saiu o primeiro chute, de fora da área, aos dez minutos. A tentativa foi para fora, mas assustou Felipe.

Aos 13, um gol anulado. Camilo cobrou falta e acertou o travessão. No rebote, Canales, em posição irregular, se atrapalhou com a bola e Neilton marcou, mas a jogada já estava paralisada. Após os dois lances, o jogo entrou em um marasmo, com raros momentos de perigo. Aos 31, o Bragantino teve boa chance, em falta próximo à área, mas César Gaúcho finalizou mal.

Antes do intervalo, o Botafogo criou perigo. Camilo cobrou escanteio e Canales cabeceou forte para a boa defesa de Felipe. Sem mudanças, o segundo tempo foi uma cópia do primeiro, inclusive com gol anulado do Botafogo, quando, aos cinco minutos, Diogo Barbosa balançou as redes, mas estava em impedimento.

Com o resultado que o levaria para a próxima fase, o Botafogo relaxou e passou a ter problemas. Em uma delas, aos 28, Eliandro subiu livre na pequena área, mas errou o alvo. O Bragantino passou a ter mais posse de bola, mas deu o contra-ataque. Foi assim que saiu o gol. Aos 35, Vinicius aproveitou o buraco defensivo, com passe de Camilo, e mandou por cima de Felipe: 1 a 0.

Com a vantagem, o jogo ficou mais fácil. Aos 41, Salgueiro recebeu ótima assistência de Vinícius, mas perdeu chance clara de gol. Com a necessidade de ter de marcar dois gols para avançar, o Bragantino não criou resistência para evitar a classificação botafoguense, por 1 a 0, no Luso Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 0 BRAGANTINO

BOTAFOGO - Sidão; Luis Ricardo, Emerson, Renan Fonseca e Diogo Barbosa; Airton (Dierson), Rodrigo Lindoso, Bruno Silva (Salgueiro) e Camilo; Neilton e Canales (Vinícius). Técnico: Ricardo Gomes.

BRAGANTINO - Felipe; André Rocha, César Gaúcho, Éder Lima e Bruno Pacheco; Daniel Pereira, Gabriel Dias (Watson), Erick; Claudinho (Jobinho), Tartá (Marcos Paulo) e Eliandro. Técnico: Marcelo Veiga.

GOL - Vinícius, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Airton e Bruno Silva (Botafogo); Claudinho, Daniel Pereira e André Rocha (Bragantino).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG)

RENDA - R$ 68.650,00

PÚBLICO - 4.313 pagantes (4.839 no total).

LOCAL - Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).