Botafogo vence Brasil de Pelotas, conta com tropeço do Coritiba e é bicampeão da Série B

O nono jogo de invencibilidade fez o Botafogo chegar aos 69 pontos, abrindo cinco de vantagem para o vice-líder Coritiba. Apenas cumprindo tabela por ter o rebaixamento decretado, o Brasil de Pelotas perdeu a quinta seguida e, com 23 pontos, segue na lanterna.

Assim, os dois times chegam na última rodada, marcada para o próximo domingo, apenas cumprindo tabela. No jogo de entrega da taça, o Botafogo recebe o Guarani no Engenhão, enquanto o Brasil de Pelotas encara o CSA, no Rei Pelé.

Diante de um adversário já rebaixado, o Botafogo tomou conta da posse de bola, mas encontrava dificuldades para criar lances de perigo. Ate que, aos 20 minutos, abriu o placar em Pelotas. Rafael Navarro recebeu dentro da área e ajeitou para Diego Gonçalves bater sem chances para o goleiro.

O gol acordou o Brasil, que saiu de trás em busca do empate. Erison recebeu de Diego e bateu para defesa de Diego Loureiro. Rildo e Bruno Matias também criaram boas oportunidades, mas não conseguiram acertar o alvo.

O Botafogo voltou do intervalo disposto a liquidar a fatura e chegou a criar boas oportunidades, como em uma finalização de Joel Carli, mas passou a ter um jogador a menos depois que Barreto foi expulso por entrada dura em Gabriel Poveda. O árbitro havia mostrado o amarelo e voltou atrás depois de consultar o VAR.

Tranquilo na partida, o Botafogo diminuiu o ritmo e passou a administrar a posse da bola. Mesmo assim, quase fez o segundo. Rafael Navarro acertou a trave de Matheus Nogueira em rebote de escanteio. Antes do fim do jogo, o time alvinegro teve um gol anulado porque Ronald estava em posição de impedimento.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 0 X 1 BOTAFOGO

BRASIL - Matheus Nogueira; Netto (Oliveira), Leandro Camilo, Ícaro e Paulinho; Diego Gomes (Renatinho), Bruno Matias e Patrick; Caio Rangel (Gabriel Poveda), Erison e Rildo. Técnico: Jerson Testoni.

BOTAFOGO - Diego Loureiro; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Carlinhos; Luís Oyama, Barreto e Marco Antônio (Romildo); Warley (Ronald), Diego Gonçalves e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Diego Gonçalves, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (GO).

CARTÕES AMARELOS - Caio Rangel e Ícaro (Brasil); Luís Oyama e Diego Gonçalves (Botafogo).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).