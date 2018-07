Botafogo vence clássico com o Fluminense, embala no Brasileiro e sobe para 10º

O Botafogo está em alta no Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra conseguiu sua quarta vitória nas últimas cinco partidas da competição nesta quarta-feira, ao derrotar o Fluminense no clássico disputado no Estádio Luso Brasileiro. Em um jogo de baixo nível técnico, Neilton aproveitou uma rara oportunidade no início do segundo tempo para decretar o 1 a 0.

Com isso, o Botafogo provou que a goleada sofrida diante do Cruzeiro por 5 a 2, pela Copa do Brasil, ficou mesmo no passado. A equipe já havia batido o Grêmio em casa no último domingo e com o triunfo desta quarta, pulou para a metade de cima da tabela, agora na décima colocação, com 32 pontos, já a seis da zona de rebaixamento.

O Fluminense, por sua vez, segue com sua rotina de altos e baixos e não consegue engrenar na competição. Estacionou nos 34 pontos, na oitava colocação, e tentará a reabilitação na segunda-feira que vem, contra o Atlético-MG, no Giulite Coutinho. O Botafogo terá pela frente o Cruzeiro no Mineirão, neste domingo.

O JOGO

Desde o início, as equipes encontraram dificuldade para articular. O Botafogo mantinha uma postura mais defensiva, buscando o contra-ataque, enquanto o Fluminense ficava com a bola. Mas a boa marcação sobre Gustavo Scarpa deixou o time tricolor pouco criativo. De destaque nos primeiros minutos, somente dois belos chapéus aplicados por Cícero.

Com tanta dificuldade de criação de ambos os lados, o primeiro susto saiu de um lance fortuito. Wellington avançou pela esquerda e tentou um cruzamento, torto. A bola tomou a direção do gol, encobriu Sidão e tocou na trave.

Mas a disputa era mesmo no meio de campo. Com muitos chutes e faltas, o jogo ficou nervoso e os ânimos esquentaram após entrada de Pierre em Diego. Pouco depois, Diego Cavalieri se tornou baixa para o Fluminense, graças a uma lesão. Júlio César o substituiu.

Mesmo sem grande ímpeto ofensivo, o Botafogo também acertou uma bola na trave antes do intervalo. Aos 38 minutos, após lançamento de lateral para a área que a defesa tricolor não conseguiu afastar, Camilo girou sobre a marcação e soltou uma bomba que explodiu no travessão.

Os dois times voltaram do vestiário querendo mudar o panorama da partida. E até imprimiram um ritmo mais veloz. O Botafogo esboçou uma pressão e conseguiu a abertura do placar logo aos quatro minutos. A jogada começou novamente de um lateral, cobrado por Diogo Barbosa. Sassá cruzou da direita, Bruno Silva tentou dominar e Henrique se atrapalhou. Neilton aproveitou e, de frente para o goleiro, desviou para marcar.

O gol acordou o Fluminense, que não demorou a responder. Após boa jogada de Gustavo Scarpa pela esquerda, Cícero ficou com a sobra e rolou para William Matheus, que acertou a trave aos 14 minutos.

O cenário do primeiro tempo era ainda mais claro. Precisando do gol, o Fluminense dominava o campo de ataque e tentava o gol abusando das jogadas pelos lados de campo. O Botafogo buscava um contra-ataque para ampliar. E ele quase aconteceu aos 18, quando Sassá bateu forte e Júlio César defendeu.

A defesa alvinegra levava clara vantagem sobre o ineficaz sistema ofensivo tricolor. Não raramente, Gustavo Scarpa e Cícero buscavam jogo na altura do meio de campo, mas comandavam uma série de passes laterais, sem qualquer perigo para o adversário. Com isso, o Botafogo deixava a posse toda com o adversário, que não ameaçava.

A esperança do Fluminense era buscar o gol no sufoco, e por isso Magno Alves entrou na vaga de Pierre. Mas se no fim de semana o veterano de 40 anos resolveu na vitória sobre o Figueirense, desta vez quase não pegou na bola. Ainda teve boa oportunidade aos 49, mas chutou para fora da entrada da área.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 1 X 0 FLUMINENSE

BOTAFOGO - Sidão; Diego (Marcelo), Carli, Emerson Silva e Diogo Barbosa; Airton (Victor Luis), Bruno Silva, Dudu Cearense e Camilo; Neilton e Sassá (Vinícius Tanque). Técnico: Jair Ventura.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri (Júlio César); Wellington Silva, Gum, Henrique e Willian Matheus; Pierre (Magno Alves), Edson (Douglas), Cícero e Gustavo Scarpa; Wellington e Samuel. Técnico: Levir Culpi.

GOL - Neilton, aos quatro minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Carli, Victor Luis, Diego, Sidão (Botafogo); Edson, Pierre (Fluminense).

RENDA - R$ 323.060,00.

PÚBLICO - 9.211 pagantes (10.156 total).

LOCAL - Estádio Luso Brasileiro, no Rio (RJ).