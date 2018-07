Botafogo vence com gol no fim, cola no G-6 e complica o Figueirense

O Botafogo contou com um gol nos acréscimos do volante Bruno Silva para vencer o Figueirense por 1 a 0, neste domingo, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, se aproximando do G6, a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Com a vitória, o Botafogo foi aos 44 pontos, ascendendo para a sétima posição, a um do Atlético Paranaense. Já o Figueirense segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 31 pontos.

Dono da casa, o Figueirense pressionou o Botafogo nos primeiros minutos e quase marcou aos 12, com jogada entre Lins e Rafael Moura. Sidão saiu do gol para fazer a defesa. Depois, porém, o jogo perdeu velocidade, com os dois times abusando das jogadas aéreas. A melhor chance do Botafogo surgiu aos 42 minutos. Após escanteio, a bola ficou quicando na área e Vinícius Tanque bateu forte. A bola passou por cima.

Após o intervalo, o Figueirense voltou em cima novamente. E uma jogada pela esquerda de Pará quase terminou em gol após desvio de Rafael Moura. Aos 4 minutos, o centroavante novamente cabeceou perto da meta adversária. O atacante do time catarinense teria a chance do jogo aos 14. Mas com o gol livre, ele tocou após cobrança de escanteio e a bola passou muito perto de entrar nas redes.

O Botafogo cresceu depois dos 20 minutos. Aos 29, Alemão tentou de longe e Gatito Fernández teve que se esforçar para dar um tapa na bola. Mais objetivo, os visitantes chegariam ao gol aos 46 minutos, com Bruno Silva. O volante aproveitou o rebote em jogada de Pimpão e tocou para as redes garantindo os três pontos para os cariocas.

Na próxima rodada o Figueirense vai a Curitiba enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, às 19h30 de quarta-feira. O Botafogo joga no mesmo dia, às 21h45, contra o Internacional, no Estádio Luso-Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 0 X 1 BOTAFOGO

FIGUEIRENSE - Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves, Werley, Pará; Renato (Michael Ortega), Josa, Elvis (Everton Santos), Dodô; Lins (Rafael Silva), Rafael Moura. Técnico: Marquinhos Santos.

BOTAFOGO - Sidão; Alemão, Joel Carli, Emerson Santos, Victor Luis; Airton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Camilo; Neilton (Rodrigo Pimpão), Vinícius Tanque (Sassá). Técnico: Jair Ventura.

GOL - Bruno Silva, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Josa (Figueirense); Rodrigo Lindoso (Botafogo).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

PÚBLICO E RENDA - Não publicados.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli (SC).