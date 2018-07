Botafogo vence de virada e é o primeiro a passar de fase na Copa São Paulo

No estádio Gilbertão, em Lins (SP), pelo Grupo 4, o time carioca tomou um susto com o gol de Lucas, que abriu o placar para o Sobradinho, mas Ribamar, Matheus Fernandes e Yuri viraram a partida e garantiram a vitória botafoguense por 3 a 1.

Com o resultado, o time alvinegro chegou a seis pontos e garantiu classificação. Linense e São Bento, que ainda se enfrentam, completam o grupo e brigam pela segunda vaga.

Outros quatro times também chegaram aos seis pontos e estão praticamente garantidos. Pelo Grupo 1, o Juventude bateu os anfitriões do Tanabi por 1 a 0, assumindo a liderança da chave que ainda conta com América-SP e Chapecoense.

No Grupo 8, o Joinville derrotou o Guaratinguetá por 3 a 1, no estádio Palmeirinha, em Porto Ferreira (SP), e torce por uma vitória ou empate do CSP-PB, segundo colocado com três pontos, contra o Ceará para se classificar com uma rodada de antecedência.

O Criciúma, no Grupo 10, vive a mesma situação. O time catarinense derrotou os donos da casa do Lemense por 2 a 0 e torce para que o segundo colocado Rio Claro supere ou empate com o Atlético Goianiense para se classificar antes da rodada final.

PONTE VENCE NO FINAL - A Ponte Preta também chegou aos seis pontos no Grupo 15, disputado em Porto Feliz (SP), mas só conseguiu superar os anfitriões do Desportivo Brasil no último minuto. O empate por 1 a 1 persistiu até os 50 minutos da etapa final, quando Kauê marcou o gol da vitória dos campineiros.

Com o resultado, a Ponte Preta lidera a chave com seis pontos e já pode se classificar em caso de empate entre Espigão-RO e Porto-PE, ambos derrotados na estreia.

Na outra partida da rodada das 14 horas desta segunda-feira, o Primavera não tomou conhecimento do Paraná e venceu com facilidade por 3 a 0. Jogando em casa, no estádio Mário Limongi, em Indaiatuba (SP), o time paulista assumiu a liderança do Grupo 14 com quatro pontos, contra três do adversário. Boca Júnior-SE, com um ponto, e Avaí, na lanterna ainda sem pontuar, se enfrentam e completam a rodada.