Botafogo vence desfalcada Portuguesa e lidera sozinho

SÃO PAULO - O Botafogo voltou a assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro ao vencer a Portuguesa por 3 a 1, neste domingo, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela 15.ª rodada. O campeão carioca chegou aos 29 pontos, um na frente do Cruzeiro, que no último sábado goleou o Vitória por 5 a 1, no Mineirão. Mesmo com seis desfalques e jogando improvisando, a equipe paulista teve uma grande atuação, principalmente no primeiro tempo. Mas a derrota a deixou com os mesmos 13 pontos, em 18.º lugar, na zona de rebaixamento.

O técnico Guto Ferreira surpreendeu na armação tática da Portuguesa, apesar de ter quase dois times de desfalques - 18 jogadores no total entre suspensos e machucados - entre eles seis titulares: o zagueiro Moisés Moura, o volante Ferdinando, os meias Souza e Cañete e os atacantes Diogo e Gilberto.

Guto Ferreira armou a Portuguesa no esquema tático 4-3-3, improvisando Corrêa na lateral direita e liberando Luis Ricardo para ser um atacante pelo lado direito. Na esquerda, Jean Mota também dava combate na lateral e ajudava na marcação pelo setor. Este posicionamento neutralizou a saída de bola do Botafogo, que errava passes.

E o time carioca não tinha espaço para o domínio no meio de campo, com a forte marcação dos três volantes da Portuguesa: Bruno Henrique, Willian Arão e Moisés. Este "paredão" deixou a defesa mais aliviada, atuando na sobra com Valdomiro e com o garoto Gustavo, revelado na base.

Mesmo com domínio em campo, o time paulista não teve sucesso nos inúmeros cruzamentos feitos em direção à pequena área. E sua melhor chance de gol saiu aos 44 minutos, em uma arrancada de Luís Ricardo, que na grande área bateu forte e Jefferson mandou para escanteio, em uma grande defesa. Este lance foi muito reclamado no intervalo pelos botafoguenses. Seedorf discutiu com Gilberto, enquanto que Jefferson recebeu o cartão amarelo por reclamação. Pelo mesmo motivo, o técnico Oswaldo de Oliveira foi expulso, ficando seu auxiliar, Luis Alberto, no banco no segundo tempo.

E na volta tudo mudou. O Botafogo conseguiu adiantar o seu meio de campo, saindo da marcação da Portuguesa. A partir daí passou a buscar o gol, que saiu aos 20 minutos de bola parada. Seedorf cobrou escanteio com efeito e na segunda trave o zagueiro Bolívar apareceu para testar firme no ângulo. O goleiro Lauro errou na saída de gol.

Mas a guerreira Portuguesa buscou o empate e teve duas grandes chances com Jean Mota, aos 22 e aos 24 minutos, e empatou aos 25. Após escanteio cobrado por Corrêa, também com perfeição, Luís Ricardo apareceu na primeira trave e desviou de cabeça. A bola ainda tocou em Jefferson e na trave, mas entrou.

Não deu tempo de comemorar porque Rafael Marques recolocou o Botafogo na frente aos 26 minutos. Após cruzamento da direita, o atacante dominou na grande área e bateu forte: 2 a 1. A Portuguesa teve que se abrir, com as entradas de Neilson e Michel e depois de Heverton e ficou refém do contra-ataque. Em um destes, aos 31, saiu o terceiro gol. Seedorf lançou Elias pelo lado esquerdo da área. Ele ganhou a disputa de corpo com Corrêa, bateu fraco e cruzado, mas superou Lauro. Tudo definido.

Pelo Brasileirão, a Portuguesa vai tentar a reabilitação contra o Atlético Mineiro, no próximo domingo, em Belo Horizonte. O Botafogo vai defender a liderança em Curitiba diante do Atlético Paranaense, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 1 x 3 BOTAFOGO

PORTUGUESA - Lauro; Corrêa, Gustavo, Valdomiro e Rogério; Bruno Henrique, Willian Arão (Michel) e Moisés; Luís Ricardo, Bruno Moraes (Neílson) e Jean Mota (Heverton). Técnico: Guto Ferreira.

BOTAFOGO - Jefferson; Gilberto, Bolívar, Dória e Julio César; Marcelo Mattos, Gabriel, Lodeiro (Elias) e Seedorf; Vitinho (Renato) e Rafael Marques. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Bolívar, aos 20, Luís Ricardo, aos 25, e Rafael Marques, aos 26, e Elias, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rogério, Gustavo, Michel e Lauro (Portuguesa); Jefferson, Júlio César e Gilberto (Botafogo).

ÁRBITRO - Alício Penha Junior (MG).

RENDA - R$ 119.990,00.

PÚBLICO - Não disponível.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).