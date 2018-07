Botafogo vence em Capivari, mas não elimina jogo da volta na Copa do Brasil

O técnico René Simões, que sequer viajou para Capivari, em São Paulo, escalou apenas o goleiro Renan da equipe titular nesta noite. O gol da vitória foi marcado pelo experiente meia Daniel Carvalho, que entrou no decorrer do segundo tempo e fez sua estreia com a camisa alvinegra.

No jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, no Engenhão, o Botafogo entra em campo com a vantagem do empate, ou até mesmo podendo perder por 1 a 0. Já o Capivariano precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem para avançar. Quem alcançar a terceira fase vai enfrentar o vencedor do clássico catarinense entre Avaí e Figueirense.

O Botafogo iniciou a partida tentando fazer pressão na defesa do Capivariano. E, depois de reclamar de um pênalti em cima de Sassá, abriu o placar aos dez minutos. Em rápido contra-ataque, Diego cruzou e Sassá se antecipou ao goleiro Douglas, desviando de cabeça.

O time carioca ainda marcou o segundo com Henrique, mas a arbitragem assinalou impedimento. No fim do primeiro tempo, os donos da casa pressionaram e fizeram Renan trabalhar em chute de Everton Dias.

A etapa final começou bastante movimentada, com os dois times criando lances de perigo e exigindo boas defesas dos goleiros. Aos 30 minutos, Marllon aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou no canto de Renan, deixando tudo igual.

O goleiro impediria o gol da virada do Capivariano logo depois, em finalização de Francis. No entanto, aos 39, o estreante Daniel Carvalho recebeu passe de Gegê e, de primeira, acertou um bonito chute no canto de Douglas, assegurando a vitória dos visitantes.

FICHA TÉCNICA:

CAPIVARIANO 1 X 2 BOTAFOGO

CAPIVARIANO - Douglas; Oliveira, Marllon, Fernando Lombardi e Pedro Henrique; Amaral, Wigor, Everton Dias (Francis) e Kleiton Domingues (George); Rodolfo e Romão (William Favoni). Técnico: Evandro de Souza (interino).

BOTAFOGO - Renan; Diego, Alisson, Emerson e Jean; Airton, Andreazzi, Diego Jardel (Daniel Carvalho) e Gegê; Sassá e Henrique (Tássio). Técnico: Alfredo Montesso (auxiliar).

GOLS - Sassá, aos 10 minutos do primeiro tempo. Marllon, aos 30, e Daniel Carvalho, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Lombardi e Kleiton Domingues (Capivariano); Diego Jardel e Andreazzi (Botafogo).

ÁRBITRO - Leonardo Sígari Zanon (PR).

RENDA - R$ 23.455,00.

PÚBLICO - 1.272 pagantes.

LOCAL - Arena Capivari, em Capivari (SP).