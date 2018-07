Botafogo vence em casa e deixa Bragantino em crise no Paulistão Com um gol de cabeça de André Santos, aos 23 minutos do segundo tempo, o Botafogo venceu o Bragantino, por 1 a 0, neste sábado, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O time de Ribeirão festejou o primeiro triunfo em casa e agora soma nove pontos, na segunda posição do Grupo C, que tem o Palmeiras líder com nove pontos, porém, com um jogo a menos. Além disso, deixou o visitante em crise.