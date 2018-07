Botafogo vence Goiás e assume liderança provisória

Campeão carioca, o Botafogo tem um início animador no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, diante de sua torcida no Engenhão, manteve-se invicto na competição, ao ganhar do Goiás, por 3 a 0. Conseguiu sua segunda vitória em três rodadas e assumiu a liderança provisória da competição, com sete pontos.

Já o time goiano ligou o sinal de alerta. Sofreu a terceira derrota em três jogos e é o lanterna. No ano passado, o Goiás ''atropelou'' o Botafogo e aplicou uma goleada por 4 a 1, no Engenhão. Desta vez, no entanto, foi diferente. A equipe carioca, se não foi brilhante, aos menos, jogou o suficiente para vencer. Passou sufoco em boa parte do primeiro tempo, poderia ter sofrido pelo menos um gol, mas em dois minutos resolveu o jogo.

Lúcio Flávio, em bela cobrança de falta, fez 1 a 0, aos 40 minutos da etapa inicial. Logo em seguida, Somália marcou o segundo gol num lance em que os jogadores do Goiás alegaram falta no goleiro Fábio. De tanto reclamar, Fábio foi expulso, o que dificultou ainda mais a vida do Goiás.

"Só falei que não foi falta. Nem empurrei ele (o árbitro Alício Pena Júnior)", argumentou o jogador, inconformado. O técnico Leão, como de costume, ficou revoltado e culpou a arbitragem por mais uma derrota no Brasileirão. "Cidade Maravilhosa, estádio maravilhoso e um árbitro maravilho", ironizou o treinador.

Após queda de luz no estádio, que paralisou o jogo por mais de dez minutos no segundo tempo, o Botafogo marcou 3 a 0, com o atacante Herrera. Por incrível que pareça, com a fatura já liquidada, Herrera e Caio, jogadores do próprio time, trocaram empurrões e foram expulsos.

Na saída de campo, a caminho do vestiário, Herrera empurrou um repórter de televisão que tentou entrevistá-lo. "Nem vi o que aconteceu. Não é hora de falar nada. Vou resolver lá dentro", disse o técnico Joel Santana.

BOTAFOGO 3 X 0 GOIÁS

Botafogo - Jefferson; Antônio Carlos, Fahel e Fábio Ferreira; Alessandro, Leandro Guerreiro, Sandro Silva (Edno), Lúcio Flávio (Renato Cajá) e Somália; Caio e Herrera. Técnico - Joel Santana

Goiás - Fábio; Rafael Tolói, Augusto (Rafael Moura) e Marcão (Ernando); Wendel Santos, Jonilson, Amaral, Hugo (Rodrigo Calaça), Bernardo, Wellington Saci; Éverton Santos. Técnico - Emerson Leão

Gols - Lúcio Flávio, aos 40, e Somália, aos 42 minutos do primeiro tempo; Herrera, aos 27 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Jonilson, Augusto, Toloi (Goiás); Edno e Antônio Carlos (Botafogo)

Cartão vermelho - Fábio, Wellington Saci (Goiás); Caio e Herrera (Botafogo)

Juiz - Alício Pena Júnior (MG)

Renda - Não disponível

Público - 13.837 pagantes

Local - Engenhão