Botafogo-SP vence o Criciúma e reassume a liderança isolada da Série B

O Botafogo-SP retomou a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, quando venceu o Criciúma, por 1 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela sexta rodada da competição. Murilo Henrique marcou o único gol da partida. Esta foi a quinta vitória em seis jogos do time paulista.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 15 pontos e aparece na liderança. Tem dois pontos a mais que o Bragantino, que havia vencido o Vitória, por 2 a 0, na sexta-feira. Já o Criciúma permaneceu com os mesmos cinco pontos e em 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

O Botafogo dominou as ações no primeiro tempo e conseguiu passar pela forte marcação do Criciúma. Apesar do toque de bola envolvente, o gol do time paulista saiu em jogada de bola parada. Aos 29 minutos, Murilo Henrique cobrou falta colocada, acertou o ângulo direito e estufou as redes do goleiro Paulo Gianezini.

Em desvantagem, o Criciúma pouco produziu e perdeu ainda no primeiro tempo o zagueiro Sandro, substituído por lesão muscular. Antes do intervalo, numa das poucas vezes que chegou ao ataque, os catarinenses quase empataram. Aos 43 minutos, Liel finalizou, a bola desviou em Leandro Amaro e quase enganou o goleiro Darley.

No segundo tempo, os times fizeram um duelo mais equilibrado. O Botafogo manteve a postura ofensiva da etapa inicial, enquanto o Criciúma melhorou o toque de bola e chutou mais ao gol.

Aos 15 minutos, em seu melhor momento em campo, o Botafogo quase fez o segundo gol. O atacante Henan recebeu ótimo passe e chutou de primeira, exigindo ótima defesa do goleiro Paulo.

Três minutos depois veio a resposta do time catarinense. Marcos Vinicius fez jogada individual e tocou para Eduardo. Ele finalizou da entrada da área e forçou Darley a espalmar. Antes do apito final, aos 33, o zagueiro Léo Santos também teve chance de empatar para o Criciúma, mas cabeceou para fora.

O Botafogo (SP) volta a campo na sexta-feira para enfrentar a Ponte Preta, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Já o Criciúma receberá o Vila Nova no sábado, às 16h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 0 CRICIÚMA

BOTAFOGO - Darley; Lucas, Leandro Amaro, Luiz Otávio e Pará (Vinicius Freitas); William Oliveira, Marlon Freitas e Murilo Henrique; Bruno José (Higor Meritão), Rafael Costa(Henan) e Júlio César. Técnico: Roberto Cavalo.

CRICIÚMA - Paulo Gianezini; Maicon (Daniel Costa), Léo Santos e Sandro (Liel); Marcos Vinicius; Adilson Goiano, Wesley, Eduardo e Marlon; Vinicius e Ceará (Lúcio Flávio). Técnico: Gilson Kleina.

GOL - Murilo Henrique, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pará e Higor Meritão (Botafogo); Adilson Goiano(Criciúma).

ÁRBITRO - Christiano Gayo Nascimento (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).