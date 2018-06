Botafogo vence River-PI com maior goleada da Copa São Paulo

O Botafogo praticamente selou sua classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma goleada por 7 a 0 sobre o River-PI na manhã deste sábado. Luan marcou quatro gols e Rodrigo, Amilcar e Matheus Bastos completaram a vitória que levou o time carioca aos seis pontos na liderança do Grupo 13, disputado em Capivari.

O resultado foi a maior goleada da competição, superando o triunfo do Flamengo sobre o Ji-Paraná, na primeira rodada, pelo amplo placar de 6 a 0.

Mais cedo, na partida preliminar, os anfitriões do Capivariano também venceram por um placar elástico, aplicando 5 a 0 no Velo Clube. O centroavante João Celeri foi o nome do jogo, com quatro gols marcados.

Como Capivariano e River têm três pontos cada, o Botafogo ainda não está matematicamente classificado. No entanto, a equipe carioca só fica fora da próxima fase se for goleada pelo time de Capivari na última rodada e contar com uma improvável goleada ainda maior do River sobre o Velo Clube.

GRUPO EMBOLADO

O outro grupo que teve a segunda rodada na manhã deste sábado foi o 28, disputado no Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, e marcado pelo equilíbrio entre todas as equipes.

Na partida preliminar, Manthiqueira e São Bento ficaram no empate por 1 a 1, mesmo resultado do segundo jogo, entre Botafogo-PB e Bahia.

O time baiano lidera a chave com quatro pontos, seguido por Manthiqueira e Botafogo, ambos com dois, e São Bento, com um. Todos ainda têm chances de classificação na rodada final.