Botafogo vence São Bernardo e se reabilita no Paulistão

RIBEIRÃO PRETO - O Botafogo conseguiu a sua reabilitação no Campeonato Paulista ao vencer o São Bernardo, por 2 a 0, neste domingo à noite, no Estádio Santa Cruz, pela terceira rodada. Além de superar a derrota para o Santos, por 3 a 0, o time de Ribeirão Preto atingiu os seis pontos, na sexta posição. O time do ABC paulista continua com um ponto, em penúltimo lugar.

Com esquemas táticos diferentes, Botafogo (3-5-2) e São Bernardo (4-4-2) equilibraram as ações na base da força física. Por isso mesmo, o jogo começou bastante truncado e com muitas faltas. Prova disso foi o alto número de cartões amarelos, seis no total apenas em 45 minutos.

Mesmo sem se arriscar na frente, cada time criou as suas chances. Aos sete minutos, Ricardinho soltou uma bomba e Rafael espalmou para o Botafogo. O troco aconteceu aos 12 minutos, num chute de longe de Zé Antônio que Wilson Júnior espalmou para escanteio. Numa falta, aos 43 minutos, Bady ainda assustou a torcida local. A bola tocou no ferro da trave, mas por fora.

No segundo tempo, debaixo de chuva, o visitante voltou com os laterais mais adiantados e começou a explorar melhor os contra-ataques. Aos 10 minutos, Cris saiu jogando errado e Ricardinho chutou a bola no pé da trave esquerda de Rafael. Para equilibrar as ações, Marcelo Veiga fez uma troca no ataque: saiu Francis para a entrada de Otacílio Neto.

Mas, num jogo tão acirrado, o gol sairia somente numa jogada parada. E foi o que aconteceu aos 17 minutos. Após escanteio, Cris apareceu na primeira trave e desviou de cabeça. O futebol mostrou, mais uma vez, ser caprichoso, porque naquela altura o São Bernardo jogava melhor.

E aos 24 minutos, o Botafogo ampliou com Nunes. O lance começou numa vantagem de falta de Daniel Marques sobre Zé Antônio, que ficou no chão. A bola, na área, ficou com Nunes que bateu de perna esquerda e contou ainda com um leve desvio na perna do zagueiro Samuel.

O São Bernardo ainda tentou o "tudo ou nada", mas o Botafogo fez prevalecer a sua força defensiva, com quatro zagueiros, porque César Gaúcho entrou no lugar do meia Zé Antônio. E aos 34 minutos, o time do ABC ainda ficou sem o zagueiro Daniel Marques, expulso por falta desleal.

Os dois times voltam a campo, pela quarta rodada, na próxima quinta-feira, a partir das 19h30. O Botafogo vai enfrentar o Atlético Sorocaba, enquanto o São Bernardo visitará o Palmeiras, em São Paulo.

BOTAFOGO 2 x 0 SÃO BERNARDO

BOTAFOGO - Rafael; Cris (Dimba), Igor e Rafael Caldeira; Daniel, Gilmak, Zé Antônio (César Gaúcho), Douglas Packer e Fernando; Francis (Otacílio Neto) e Nunes. Técnico: Marcelo Veiga.

SÃO BERNARDO - Wilson Júnior; Régis, Daniel Marques, Samuel e Gleidson; Dudu (Glaydson), Naldinho (Gil), Bady e Michael; Ricardinho e Fernando Baiano (Márcio Garcia). Técnico: Luciano Dias.

GOLS - Cris, aos 17, e Nunes, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cris, Zé Antônio e Fernando (Botafogo); Daniel Marques, Dudu, Naldinho e Bady (São Bernardo).

CARTÃO VERMELHO - Daniel Marques (São Bernardo)

ÁRBITRO - Philippe Lombard.

RENDA - R$ 52.620,00.

PÚBLICO - 2.682 pagantes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).