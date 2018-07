Botafogo vence Sport e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

O Botafogo chegou à segunda vitória consecutiva desde a ida do técnico Ricardo Gomes ao São Paulo. Sob o comando do novo treinador efetivo Jair Ventura, o time carioca contou com dois gols do atacante Sassá para vencer o Sport por 3 a 0, na noite deste sábado, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora. O jogo foi válido pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes, o Botafogo já vencera o São Paulo por 1 a 0, em pleno Morumbi. A vitória afastou os alvinegros da zona de rebaixamento. Agora, ocupam a 13.ª colocação, com 26 pontos. Com um jogo a mais, o Sport também tem 26 pontos, mas vence nos gols pró: 30 a 27. Os dois têm cinco pontos a mais que o Figueirense, primeiro na faixa de descenso.

Apesar do placar elástico, o jogo não foi fácil para o Botafogo. O começo foi bastante complicado e os donos da casa contaram com uma falha do goleiro Magrão para abrir o marcador. Aos 47 minutos, o atacante Sassá roubou uma bola no ataque, invadiu a área e chutou em cima do arqueiro adversário, que não conseguiu defender.

O gol deu mais tranquilidade ao time na segunda etapa. Sem pressão, o time carioca voltou a marcar aos sete minutos. O zagueiro Emerson Santos cobrou falta e Magrão rebateu. Na sobra, Sassá só completou. O gol acabou com qualquer tentativa de reação dos pernambucanos. Este foi seu nono gol, que o deixa como vice-artilheiro do Brasileiro ao lado de Diego Souza, do Sport, e atrás somente de Gabriel Jesus, do Palmeiras, com 10 gols.

A vitória foi sacramentada aos 46 minutos. O meia Camilo pegou rebote, após chute de Rodrigo Pimpão, na entrada da área e mandou no canto direito.

O Sport volta a campo contra o Inter, no próximo domingo, às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife. No dia seguinte, o Botafogo visita o Atlético-PR, na Arena da Baixada, às 20 horas. No meio do caminho, porém, o time paranaense enfrenta o Grêmio, na quarta-feira, às 19h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 0 SPORT

BOTAFOGO - Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson e Diogo; Airton (Dierson), Rodrigo Lindoso, Fernandes (Leandrinho) e Camilo; Neílton e Sassá (Rodrigo Pimpão). Técnico: Jair Ventura.

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê (Túlio de Mello); Paulo Roberto, Rithely, Everton Felipe (Lenis) e Gabriel Xavier; Rogério e Edmilson (Luis Ruiz). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Sassá, aos 45 minutos do primeiro tempo; Sassá, aos 6, e Camilo, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Dierson (Botafogo); Samuel Xavier e Paulo Roberto (Sport).

RENDA - R$ 64.540,00.

PÚBLICO - 4.771 presentes.

LOCAL - Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG).