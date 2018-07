Botafogo veta Edílson e confirma Emerson em Brasília

Com uma série de desfalques, o técnico Vagner Mancini ganhou uma boa notícia nesta terça-feira. Ele poderá contar com Emerson e o volante Aírton, recuperados de lesão, para o jogo do Botafogo contra o São Paulo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Emerson era dúvida porque ficara de fora das últimas atividades da equipe, por causa de dores musculares. Aírton, por sua vez, se reabilitou de um problema na coxa direita. Já o lateral Edílson foi vetado por causa de uma contusão muscular.

O atacante Rogério também é baixa depois de sofrer uma pancada na cabeça na última rodada e deve demorar a se recuperar. Além deles, Dankler, Bollati e Ramirez vão cumprir suspensão no duelo desta quarta. Ao todo, são 15 jogadores sem condições de enfrentar o São Paulo.

As baixas, contudo, não desanimam a equipe, que ganhou confiança nas últimas rodadas, apesar da derrota para o Atlético-MG, no domingo. "O pior momento do Botafogo já passou. Lá atrás estava complicado, mas agora, por exemplo, perdemos para o Atlético Mineiro e o ambiente continua leve porque sabemos que deixamos tudo em campo. Vejo um time confiante, com personalidade e com vontade de buscar a vitória", disse o volante Gabriel, que vai atuar improvisado na lateral-direita nesta quarta.

O Botafogo deve entrar em campo contra o São Paulo escalado com Andrey; Gabriel, Bolívar, André Bahia e Júnior César; Aírton, Rodrigo Souto, Zeballos, Wallyson; Emerson e Ferreyra.