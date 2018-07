Botafogo joga pela Copa do Brasil após vice no Carioca

Após não conseguir superar o Vasco na decisão do Campeonato Carioca, o Botafogo tenta esquecer a chance perdida de conquistar o título estadual para se concentrar em seu próximo compromisso na Copa do Brasil, nesta quinta-feira, diante do Juazeirense, no interior da Bahia, pela segunda fase. Nesta terça, quando o elenco viajou para o confronto, o meia Leandro declarou que a final deixou boas lições ao time, mas garantiu que o confronto já é página virada.

"Acho que no futebol as coisas acontecem muito rápido, não podemos ficar nos lamentando. Levamos a lição que podemos enfrentar qualquer time de igual para igual. Mas já temos que esquecer o que passou, porque na quinta-feira tem Copa do Brasil e precisamos ganhar", disse.

Leandro ressaltou que o Botafogo vai entrar em campo com a intenção de triunfar por dois gols de diferença para não precisar disputar o jogo de volta, agendado para 19 de maio, se concentrando nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro.

"Nosso objetivo é eliminar o jogo de volta, lógico que respeitando o adversário. Conhecemos pouco o time deles, mas queremos conseguir a classificação neste jogo até para depois ter uma semana cheia para treinar e descansar. Tem o Brasileirão também. Quanto menos jogos melhor, então temos que entrar focados para garantir a vaga", afirmou.

Autor do gol do Botafogo na final de domingo, Leandro não conseguiu conduzir o time ao título estadual, mas aproveitou o torneio para conquistar seu espaço no time dirigido por Ricardo Gomes.

"Espero dar sequência neste bom momento. Conversei com o professor Ricardo Gomes, tenho a confiança dele e de todos. Agora é continuar trabalhando forte para evoluir ainda mais", afirmou o jogador de 19 anos.