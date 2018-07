Botafogo vira sobre o Coritiba e alcança quarta vitória seguida no Brasileirão

A eliminação na Copa Libertadores no meio de semana não abalou em nada o bom momento do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, no estádio Couto Pereira, o time de Jair Ventura chegou à quarta vitória seguida ao bater o Coritiba, por 3 a 2, de virada, em jogo válido pela 25.ª rodada.

Com o resultado, a equipe carioca entrou para a zona de classificação da Libertadores, subindo para o sexto lugar, com 40 pontos. O Coritiba agora soma seis jogos seguidos sem vitórias na competição. São quatro derrotas e dois empates. Com isso, continua na zona de rebaixamento, em 18.º, com 27 pontos.

Em fases completamente opostas, as equipes fizeram uma primeira etapa equilibrada, com o Coritiba tentando assumir o controle ofensivo e a defesa do Botafogo lutando para afastar o perigo. Numa destas tentativas, a arbitragem viu mão de Rodrigo Lindoso depois de cruzamento de Rildo e marcou pênalti. Depois de muita reclamação e confusão, Thiago Carleto foi para a cobrança, mas parou em Gatito Fernandez, que pegou sua oitava penalidade na temporada.

Na sequência, porém, o Coritiba conseguiu abrir o placar. Aos 36 minutos, Carletto levantou a bola para a área. Werley antecipou Bruno Silva e desviou de cabeça, sem chance de defesa para Gatito.

Ainda na primeira etapa, o Botafogo tentou reagir, mas parou em Wilson. Primeiro, ele defendeu cabeçada de Roger. Depois, caído, fez outra intervenção para impedir que o centroavante botafoguense pegasse o rebote.

Os cariocas voltaram para a segunda etapa com uma nova postura e passaram a comandar a partida, jogando no campo de ataque do adversário. Desta forma, a equipe visitante conseguiu o empate logo aos 11 minutos. Victor Luís cobrou falta na área e Roger desviou de cabeça para o fundo das redes.

O Botafogo seguiu melhor e foi para cima do rival após a entrada de Guilherme na vaga de Gilson. A troca funcionou, porque no primeiro toque na bola do atacante veio a virada. Bruno Silva foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Na segunda trave, Guilherme desviou para o gol.

Jogando melhor, o Botafogo seguiu criando chances de gol. Bruno Silva e Joel Carli, em cabeçada, exigiram grandes defesas de Wilson. No ataque, o time paranaense não teve criatividade para ameaçar Gatito e assustou apenas em jogadas de bola parada.

Foi justamente em uma delas que conseguiu empatar aos 37 minutos. Thiago Carleto cobrou falta com força, cruzado, no canto do goleiro e deixou tudo igual novamente. Mas a felicidade durou pouco.

O Botafogo foi ao ataque na sequência e voltou a ficar na frente do marcador. Aos 38 minutos, depois de cruzamento, a bola foi escorada por Guilherme e sobrou no peito de João Paulo, que girou e finalizou sem chances para Wilson, matando a partida.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana. No sábado, o Coritiba visita o Bahia, às 16 horas, naFonte Nova, em Salvador. No domingo pela manhã, às 11 horas, o Botafogo recebe o Vitória, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 2 X 3 BOTAFOGO

CORITIBA - Wilson; Léo, Walisson Maia, Werley e Thiago Carleto; Jonas, Matheus Galdezani, Anderson (Rafael Longuine) e Tiago Real (Iago); Rildo e Henrique Almeida (Keirrison). Técnico: Marcelo Oliveira.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luís; Matheus Fernandes (Marcos Vinícios), Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Gilson (Guilherme) e João Paulo; Roger. Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Werley, aos 35 minutos do primeiro tempo. Roger, aos 12, Guilherme, aos 21, Thiago Carleto, aos 37, e João Paulo, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Léo (Coritiba); Carli, Roger, Lindoso e Arnaldo (Botafogo).

RENDA - R$ 156.355,00.

PÚBLICO - 8.315 pagantes (9.045 presentes).

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Coritiba (PR).