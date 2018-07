Botafogo vira sobre o Vasco e ainda sonha com o G4 Faltava um minuto para o Botafogo dar adeus ao sonho (ainda que matemático) da Libertadores. Até os 47 minutos do segundo tempo, o empate por 2 a 2 com o Vasco, na noite desta quinta-feira no Engenhão, seria a pá de cal em suas pretensões. Mas os clássicos costumam surpreender, com heróis improváveis e reviravoltas inesperadas. O garoto Bruno Mendes, de apenas 18 anos, vestiu a capa de super-herói e fez o gol do desafogo aos 48, ele que já havia marcado o segundo gol da vitória botafoguense por 3 a 2, pela 31º rodada do Campeonato Brasileiro.