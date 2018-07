Botafogo visita o Barcelona-EQU para encaminhar classificação na Libertadores

Embalado por duas vitórias seguidas, o Botafogo entra em campo nesta quinta-feira para encaminhar a sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Os cariocas terão pela frente o Barcelona, de Guayaquil (Equador), às 21h45 (de Brasília), no estádio Monumental Isidro Romero Cabo, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo 1.

Com seis pontos, o time dirigido pelo técnico Jair Ventura divide a liderança do grupo justamente com o adversário equatoriano. Pensando em avançar de fase, o goleiro paraguaio Gatito Fernández destacou o peso do confronto.

"É um jogo importante. Temos o mesmo número de pontos e queremos uma vitória para liderarmos o grupo. Sabemos que uma vitória aqui praticamente nos classifica para as oitavas, além de nos deixar mais tranquilos para jogarmos em casa, jogando a pressão para os outros times que terão de procurar os pontos para classificarem", disse.

Para a partida, Jair Ventura não poderá contar com o volante Airton e o meia argentino Montillo, ambos lesionados. Além deles, o goleiro Jefferson e os laterais Luis Ricardo e Jonas, que já estão no departamento médico, também desfalcam o time. Com dores musculares, Rodrigo Pimpão e Victor Luis treinaram em separado nos últimos dias e não são presenças garantidas entre os titulares.

O Barcelona, por sua vez, também conta com desfalque para o duelo. O técnico Guillermo Almada não deve contar com o meia Erick Castillo, com lesão na mandíbula. Por outro lado, o volante Matías Oyola, capitão da equipe, se recuperou de lesão no ombro e está liberado.

Uma das apostas do time de Guayaquil se trata do meia brasileiro Gabriel Marques. Aos 29 anos, ele defendeu Atlético Paranaense e Paraná no Brasil.