Botafogo visita o Coritiba com foco em vaga na próxima Libertadores

Eliminado da Copa Libertadores no meio de semana, o Botafogo agora vai concentrar todas as suas forças para voltar à competição continental na próxima temporada. Para isso, a equipe começa neste domingo a briga para entrar no G4 e conquistar uma vaga direta na fase de grupos do torneio. E uma vitória diante do Coritiba, fora de casa, pode ser fundamental.

A eliminação para o Grêmio deixou a equipe abatida, mas na sexta-feira o clima já era de maior descontração entre os jogadores. A boa campanha na Libertadores elevou a moral da equipe, e o discurso de voltar ao torneio por intermédio do Brasileirão é comum a todos no elenco.

"Hoje estamos pensando em voltar a competir a Libertadores do ano que vem e para isso temos que pensar jogo a jogo. Agora é pensar no Coritiba", sustentou o capitão Joel Carli. "Depois de uma derrota fica essa tristeza, mas com a sensação de ter feito um bom jogo. Acho que merecíamos algo maior, mas faz parte do futebol."

Contra os paranaenses, o técnico Jair Ventura poderá ter dois desfalques. Rodrigo Lindoso e Rodrigo Pimpão apresentaram desgaste muscular e foram poupados do treino. Eles são dúvida.

Com 37 pontos, o Botafogo começou a rodada na sétima colocação, a três pontos do Palmeiras, quarto na tabela, e empatado com o Cruzeiro, sexto colocado e que hoje estaria garantido na fase preliminar da Libertadores.