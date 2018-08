Botafogo visita o Palmeiras por fim de sequência negativa no Brasileirão

Pressionado por maus resultados recentes no Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai visitar o Palmeiras, às 21 horas desta quarta-feira, no Allianz Parque, em busca de encerrar um jejum de vitórias que dura quatro jogos. A sequência negativa aproximou o clube carioca da disputa contra o rebaixamento.

O Botafogo está em 12º lugar no Brasileirão, com 22 pontos, apenas três a mais do que o Vitória, que terminou o primeiro turno na 17ª posição, a melhor entre os times que estão na degola. A equipe carioca, porém, não pode entrar na zona de descenso ao final desta rodada, a 20ª do torneio, porque o Santos já disputou sua partida nesta jornada.

"É o momento para paramos para pensar no que estamos fazendo e treinar um pouco mais. Não temos como escolher, todos os times dão trabalho", disse Matheus Fernandes, que volta de suspensão por cartão vermelho recebido há duas rodadas, no empate por 1 a 1 com o Paraná, em Curitiba.

Nos últimos quatro jogos, foram dois empates e duas derrotas, a última delas para o Atlético Mineiro, em casa, por 3 a 0 "Temos perdido alguns jogos para esses times da parte de cima. Nessa partida, tivemos oportunidades, mas não convertemos em gols", analisou o volante.

Gatito Fernández, com uma lesão no punho, e Jefferson, em recuperação de uma fratura no tórax, seguem fora do time, portanto o goleiro titular será, mais uma vez, Saulo. Outros desfalques serão o centroavante Kieza e os meio-campistas Renatinho e Rodrigo Lindoso, com lesões musculares. As vagas devem ser ocupadas por Matheus Fernandes e pelos atacantes Aguirre e Rodrigo Pimpão. Já o lateral-direito Marcinho retorna após cumprir suspensão contra o Paraná.