Botafogo vive expectativa pelo acerto com Seedorf O Botafogo enviou nesta quinta-feira ao meia holandês Seedorf a versão final do possível contrato que, esperam os torcedores, pode ser assinado com o clube carioca. O atleta se despediu oficialmente do Milan na semana passada e vem treinando para manter a forma nos Estados Unidos, no time em que atua o meia inglês David Beckham, o Los Angeles Galaxy.