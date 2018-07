Botafogo vive expectativa por julgamento da expulsão do meia Seedorf

RIO - O técnico Oswaldo de Oliveira, além de comandar o treino do Botafogo, vai estar atento ao tapetão nesta terça. O meia Seedorf será julgado no TJD-RJ por sua expulsão contra o Madureira, no mês passado, e pode pegar gancho adicional à suspensão automática cumprida no clássico com o Vasco, na semana passada.

O holandês também ficou de fora da partida de domingo contra o Olaria, poupado. Se for absolvido, Seedorf volta ao time amanhã, no jogo contra o Friburguense, adiado da terceira rodada por causa da interdição do Engenhão. A partida será em Moça Bonita.

Seedorf treinou bem nesta segunda, com direito a um belo gol, e convenceu Oswaldo de que a parada serviu para um bom trabalho de recondicionamento físico.

"O time sobreviveu muito bem nos jogos sem o Seedorf, mas ele é um dois maiores jogadores no Brasil, sem dúvida", comentou o treinador botafoguense.

Com 12 pontos no Grupo A, o Botafogo garante matematicamente a sua classificação para as semifinais da Taça Rio se vencer e chegar aos 15, não podendo mais ser alcançado pelo terceiro colocado Nova Iguaçu (8) e o próprio Friburguense (6).