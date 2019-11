Botafogo volta a perder Carli e mudará zaga para jogo com Corinthians

Em queda livre na classificação do Campeonato Brasileiro e na briga contra o rebaixamento, o Botafogo terá um importante desfalque no duelo com o Corinthians, domingo, pela 34ª rodada. O zagueiro Carli recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Athletico-PR e precisará cumprir suspensão automática.

Será a terceira vez que Carli vai cumprir gancho no Brasileirão por acúmulo de advertências. E o cartão que o tirou do próximo compromisso do Botafogo se deu por indisciplina - ele reclamou com o árbitro do pênalti marcado para o Athletico-PR e que originou o único gol da partida em Curitiba.

O técnico Alberto Valentim absolveu o jogador argentino por seu cartão. "Cheguei a falar com o quarto árbitro, Joel é o nosso capitão, não acredito que tenha ofendido o Bráulio nas reclamações. Capitão serve para isso também, ser o representante do time na hora de discutir entre aspas com o árbitro e conversar. Achei excessivo esse cartão, foi muito severo. Joel simplesmente foi conversar com ele antes de a bola ser reiniciada", afirmou.

Com 36 pontos, o Botafogo tem apenas um de vantagem para a zona de rebaixamento do Brasileirão. E Valentim reconheceu a necessidade de o time melhorar para não cair à Série B. "Precisamos melhorar essa marcação mais pressão, com mais roubadas de bola na intermediária ou na saída de bola do adversária", disse.

Sem Carli, a tendência é que Marcelo Benevenuto, em fase final de recuperação de lesão, componha a dupla de zaga do Botafogo com Gabriel. No domingo, o time terá os retornos do goleiro Gatito Fernández, que está na seleção paraguaia, e do lateral-esquerdo Yuri, que cumpriu suspensão automática diante do Athletico.