Botafogo volta a usar o time reserva contra a Cabofriense

MACAÉ - Apesar de estar invicto no ano, o Botafogo vai tentar quebrar uma escrita em sua quarta partida na temporada. Neste domingo, às 17 horas, a equipe vai a Macaé para enfrentar a Cabofriense, no estádio Cláudio Moacyr, com o seu elenco reserva, que atuou nas duas primeiras partidas do Campeonato Carioca e que terminaram empatadas.

A única vitória do time na competição aconteceu na última quinta-feira, quando o técnico Eduardo Hungaro escalou os titulares pela primeira vez. Mas a equipe será novamente poupada em função do jogo contra o Deportivo Quito, nesta quarta, no Equador, pela primeira fase da Copa Libertadores. Nesta sexta, os titulares sequer foram ao gramado, fazendo trabalhos na academia do clube.

Os reservas, porém, terão um reforço em relação ao time que entrou em campo nos dois primeiros jogos. O atacante Elias teve sua situação regularizada nesta sexta e foi escalado entre os titulares no treinamento realizado com campo reduzido.