Botafogo volta aos treinamentos e Guilherme mira classificação na Libertadores

Após a folga de quinta-feira, o Botafogo se reapresentou nesta sexta, iniciando a preparação para enfrentar o Barcelona, de Guayaquil (Equador). Nesta terça, os cariocas entram em campo às 21h45, no estádio do Engenhão, no Rio, em duelo válido pela quarta rodada do Grupo 1.

O atacante Guilherme reconheceu a importância da partida. "Quanto mais rápido garantir a classificação melhor. A gente sabe que pode acontecer na próxima rodada. Se confirma, já tira um peso da nossas costas", disse.

Com sete pontos, Botafogo e Barcelona-EQU dividem a liderança do grupo. Na rodada passada, as equipes ficaram no empate no Equador por 1 a 1. Guilherme destacou as qualidades do adversário. "É um time que gosta de contra-atacar e é muito parecido com a gente. O (técnico) Jair (Ventura) vai passar os detalhes para que não tenhamos surpresas na terça".

Já na atividade do dia, no Engenhão, a novidade ficou por conta do meia Montillo. Se recuperando de lesão na coxa, o argentino trabalhou normalmente com o restante do elenco. Por conta de compromissos particulares, Sassá e Victor Luis treinaram no período da manhã e foram liberados do treino da tarde.