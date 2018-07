Botafogo volta aos treinos com Montillo em campo e ausência de dupla de zaga

Após dois dias de folga, o Botafogo retornou aos treinos na tarde desta segunda-feira, de olho na estreia do Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe carioca visita o Grêmio, às 19h, na Arena, em Porto Alegre.

A atividade do dia ficou marcada por um treinamento físico. Se recuperando de lesão, Montillo trabalhou com os demais atletas, mas em intensidade reduzida. Em fase de transição para o campo, o lateral-direito Luis Ricardo treinou em separado.

Por outro lado, os zagueiros Carli e Emerson Silva, além do meia Camilo, seguem tratamento no departamento médico e foram ausências. Já o atacante Sassá foi dispensado para cuidar do filho, que está doente.

Ainda buscando se garantir nas oitavas de final da Libertadores, a equipe dirigida por Jair Ventura precisa dividir suas atenções entre as duas competições. O clube, no entanto, comemora o tempo livre para trabalhar, uma vez que não atua desde a última terça-feira, quando foi derrotado na competição continental pelo Barcelona, do Equador, por 2 a 0.

O zagueiro Igor Rabello falou sobre o calendário do Botafogo. "Todo mundo quer jogar e quanto mais competições, melhor. A gente sempre procura pensar na semana e o nosso próximo jogo é contra o Grêmio, então vamos pensar no Grêmio. Aqui tem que brigar por Libertadores ou título", disse.