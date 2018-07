Botafogo volta atrás e nega 'corpo mole' de Caio Depois de indicar que o atacante Caio fez "corpo mole" para não jogar contra o Atlético-MG, domingo passado, em Sete Lagoas (MG), a diretoria do Botafogo voltou atrás e aceitou a alegação do jogador. De acordo com texto publicado no site oficial do clube, a razão da ausência do atleta na goleada sofrida pelo time carioca foi um desconforto muscular sofrido por ele na sexta-feira, dois dias antes da partida.