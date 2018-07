Botafogo voltará a exibir patrocínio com promoção em clássico

O Botafogo voltará a exibir a marca de um patrocinador com uma promoção no uniforme. Após utilizar a estratégia nos clássicos com Fluminense e Flamengo, a direção do clube de General Severiano anunciou que a ação será repetida neste domingo, no Maracanã, no clássico com o Vasco, pela 13ª rodada do Campeonato Carioca.

Na partida, o Botafogo vai estampar as marcas das empresar Ricardo Eletro e 99Táxis. A marca da rede de varejo de eletrodomésticos ficará no peito e nas costas da camisa, onde estará a promoção, uma em cada tempo, de dois produtos. Já a marca do aplicativo para telefones celulares poderá ser visto no calção.

O Botafogo não revelou quais serão essas promoções e nem o valor que receberá das empresas pelos patrocínios pontuais no clássico deste domingo com o Vasco, tendo apenas divulgado como ficará o modelo do seu uniforme na partida.

O duelo entre Botafogo e Vasco é importante para a definição dos classificados para as semifinais do Campeonato Carioca e também do campeão da Taça Guanabara - o time que terminar em primeiro lugar nesta etapa da competição. Assim como o Flamengo, as duas equipes somam 28 pontos, com o Botafogo na liderança e o Vasco em terceiro lugar pelos critérios de desempate.