Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Engenhão, pela segunda rodada do Brasileirão. É a primeira partida do Alvinegro carioca diante de sua torcida na competição.

Onde assistir Botafogo x Bahia?

A partida terá transmissão do canal Premiere Futebol Clube. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

O Botafogo estreou com derrota para o São Paulo, por 2 a 0, no Morumbi, e o técnico Eduardo Barrocas, de 37 anos, recém-contratado, pretende manter a equipe, como forma de aumentar o entrosamento. Gatito Fernandes, o meia Cícero e o atacante Erick, emprestado pelo Palmeiras, são os destaques da equipe. A partida será a primeira das três seguidas do Botafogo no Rio de Janeiro. Nas rodadas seguintes enfrenta Fortaleza e Fluminense, jogo este programado para o Maracanã.

O Bahia tem o desafio de obter o primeiro bom resultado fora de casa, após estrear com importante vitória de virada sobre o Corinthians por 3 a 1, na Fonte Nova. O atacante Fernandão, que levou uma pancada no olho domingo e foi substituído, deverá atuar. Mesmo fora de casa, o técnico Roger Machado promete que seu time será ofensivo.

Uma curiosidade da partida é que o Bahia foi o primeiro time que Eduardo Barrocas treinou. Em 2011, ele trabalhava no clube como auxiliar e dirigiu interinamente a equipe por várias partidas. Em uma delas, venceu o Flamengo por 3 a 1, no Engenhão. Na época, ele tinha 29 anos.