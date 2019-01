Botafogo x Bangu: onde assistir ao confronto válido pelo Carioca

Botafogo e Bangu se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no Engenhão, em busca de seus primeiros pontos no Campeonato Carioca. Ambas equipes perderam na estreia e precisam reverter a situação para não se complicarem na sequência do estadual.

Botafogo x Bangu terá transmissão do pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. Na primeira rodada, os dois times atuaram foram de casa. O Botafogo perdeu para a Cabofriense por 3 a 1 e o Bangu foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1.

Confira a rodada completa do Carioca

QUARTA-FEIRA

19h15 Botafogo x Bangu

19h15 Resende x Flamengo

21h30 Vasco x Volta Redonda

QUINTA-FEIRA

21h30 Americano x Fluminense