Botafogo x Chapecoense: onde assistir ao vivo e horário do jogo

No encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Chapecoense se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no Engenhão, no Rio de Janeiro, em busca de um resultado positivo por motivos distintos.

Botafogo x Chapecoense terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, que também irá transmitir online em seu site e aplicativo para celular. Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Botafogo entrou na rodada com 22 pontos e ocupando a nona posição na tabela. A equipe comandada por Eduardo Barroca mira se aproximar do G6 e entrar de vez na briga por uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Na última rodada, perdeu fora de casa para o Corinthians por 2 a 0. Após o duelo com a Chape, o time alvinegro tem pela frente o Inter, Atlético-MG e Ceará, na ordem, fechando o primeiro turno do Brasileiro.

Já a Chape vive um momento muito ruim no campeonato. O time catarinense não vence há nove jogos e na última rodada foi goleado pelo Ceará por 4 a 1, em Fortaleza. Em crise, a diretoria contratou recentemente o técnico Ney Franco e liberou o meia Alan Ruschel para o Goiás. Além disso, nos bastidores comenta-se que o presidente do clube, Plínio David de Nes Filho, o Maninho, pediu afastamento do cargo por questões médicas. O clube não confirma, por enquanto, a informação.