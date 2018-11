Botafogo x Corinthians: escalações, horário e onde assistir

Botafogo x Corinthians se enfrentam neste domingo, às 17h, no estádio do Engenhão, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em briga direta para fugir da zona de rebaixamento.

Botafogo x Corinthians terá transmissão da TV Globo e do Pay-per-view. O Corinthians vem de vitória sobre o Bahia por 2 a 1 e vive situação mais tranquila, pois está a cinco pontos de distância da Chapecoense, que abre o grupo da degola. O Botafogo perdeu por 2 a 1 para o Atlético-PR, fora de casa, no último sábado, e está a apenas um ponto de entrar para o descenso.

No Botafogo, a principal novidade na escalação é o retorno do goleiro Gatito Fernández, que está há seis meses sem entrar em campo por causa de uma fratura no punho direito. No entanto, o técnico Zé Ricardo não contará com o zagueiro Marcelo Benevenuto e o atacante Luiz Fernando, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Ainda não poderá utilizar o zagueiro Yago, o lateral-esquerdo Moisés e o volante Jean, jogadores que pertencem ao Corinthians.

O Corinthians não deve ter Jadson, que se recupera de problema muscular. Para seu lugar, ele colocará o chileno Angelo Araos. Outra novidade será a presença de Danilo como centroavante. O jogador fará o primeiro jogo como titular com o técnico Jair Ventura graças aos dois gols marcados na vitória sobre o Bahia.

Prováveis escalações:

Botafogo - Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso e Valencia; Brenner, Aguirre e Erik.

Corinthians - Cássio; Fagner; Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Pedrinho, Ángelo Araos e Romero; Danilo.