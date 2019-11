Botafogo x Corinthians: veja como assistir na TV e na internet

O Corinthians visita o Botafogo neste domingo, às 18h, no estádio do Engenhão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para os paulistas, o duelo vale uma vaga no grupo da Libertadores. Aos cariocas, a oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento.

LEIA TAMBÉM > Corinthians tentará acabar com jejum de oito anos diante do Botafogo

Assistir Botafogo x Corinthians ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo Premiere para todo o Brasil.

Assistir Botafogo x Corinthians ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelo aplicativo do canal Premiere. O Estado acompanha em tempo real.

Informações das equipes

O Botafogo vem de derrota para o Athletico-PR por 1 a 0 e ocupa a 14ª posição na tabela com 36 pontos a um da zona de rebaixamento - o Fluminense, 17º colocado, tem 35 pontos.

O Corinthians vem de dois empates consecutivos e está em oitavo lugar com os mesmos 50 pontos do Inter, que está uma posição à frente e com vaga provisória no grupo da Libertadores.