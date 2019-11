Botafogo x Cruzeiro como assistir na TV

Na briga contra o rebaixamento, Botafogo e Cruzeiro jogam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Engenhão, Rio de Janeiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e cientes de que um resultado negativo pode dificultar ainda mais seus objetivos na temporada.

ASSISTIR BOTAFOGO X CRUZEIRO AO VIVO NA TV

A partida terá transmissão pelos canais SporTV e Premiere.

ASSISTIR BOTAFOGO X CRUZEIRO AO VIVO ONLINE

O torcedor também poderá acompanhar o confronto através dos sites e aplicativos do SporTV e do Premiere. O Estado vai fazer tempo real da partida.

INFORMAÇÕES SOBRE OS TIMES

O Botafogo está um pouco à frente na classificação. O time carioca inicia a rodada na 13ª colocação, com 33 pontos, e precisa se reabilitar depois de perder por 3 a 0 para o Grêmio, no domingo passado. O Cruzeiro aparece na 17ª colocação, com 29 pontos, e precisa vencer para ter a chance de sair da zona de rebaixamento. Na rodada anterior, o time de Abel Braga ficou no 1 a 1 com o Fortaleza, de Rogério Ceni.