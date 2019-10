Botafogo x CSA: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Brasileiro

Botafogo e CSA se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no Engenhão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo x CSA terá transmissão ao vivo pelo Premiere e SporTV e o Estado fará tempo real.

Somando 30 pontos, o Botafogo ocupa a 14ª colocação na tabela da competição e vem de derrota para o Vasco, em clássico marcado pela estreia do técnico Alberto Valentim. Já o CSA, continua seu martírio na zona de rebaixamento e ocupa a 18ª colocação, com 26 pontos. Na última rodada, o time alagoano empatou com o Atlético-MG na última rodada.

Últimos jogos do Botafogo (todos pelo Brasileirão)

16/10 Vasco 2 x 1 Botafogo

12/10 Palmeiras 1 x 0 Botafogo

09/10 Botafogo 3 x 1 Goiás

06/10 Botafogo 0 x 1 Fluminense

30/9 Fortaleza 1 x 0 Botafogo

Últimos jogos do CSA (todos pelo Brasileirão)

16/10 CSA 2 X 2 Atlético-MG

12/10 Goiás 1 x 0 CSA

09/10 CSA 1 x 0 Internacional

06/10 CSA 3 x 1 Avaí

29/9 Santos 2 x 0 CSA