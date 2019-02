Botafogo x Cuiabá: veja como assistir ao vivo a partida pela Copa do Brasil

Embalado com a boa fase no Campeonato Carioca e na Sul-Americana, o Botafogo espera se manter em alta em uma outra competição. A equipe comandada por Zé Ricardo enfrenta o Cuiabá, às 21h30 (de Brasília), no Engenhão, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Botafogo x Cuiabá terá a transmissão do SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. Segundo o regulamento da competição, como o duelo é disputado em jogo único, se a partida terminar empatada durante os 90 minutos, a classificação será decidida nos pênaltis.

O Botafogo vem de uma sequência de cinco jogos sem derrota, somando partidas pelo Campeonato Carioca, Sul-Americana e Copa do Brasil. Na última rodada, o time alvinegro empatou em 1 a 1 com o Vasco, pelo estadual. Na Copa do Brasil, a equipe de Zé Ricardo passou pelo Campinense com uma vitória de 2 a 0.

Já o Cuiabá faz bonito no Campeonato Mato-Grossense. A equipe lidera a competição invicta, com cinco vitórias e um empate. Na última rodada, derrotou o Dom Bosco por 1 a 0. Na Copa do Brasil, superou o Ypiranga por 1 a 0, na primeira fase.