Botafogo x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo a partida pela Sul-Americana

Após conquistar sua primeira vitória na temporada, o Botafogo tenta esquecer a má campanha no Campeonato Carioca e enfrenta o Defensa y Justicia, às 21h30 (horário de Brasília), no Engenhão, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Onde assistir Botafogo x Defensa y Justicia?

A partida será transmitida pelo canal online DAZN e terá acompanhamento em tempo real do Estado. Não haverá transmissão da TV. O Botafogo entra em campo um pouco mais aliviado, depois de derrotar o Boavista por 3 a 0, na última rodada do Carioca. Apesar do resultado, o time não conseguiu se classificar para a semifinal da Taça Guanabara.

Já o modesto clube argentino faz uma boa campanha no Campeonato Argentino. Na última rodada, derrotou o San Martín Tucumán por 2 a 1 e ocupa a segunda colocação da competição, com 39 pontos, três a menos que o líder Racing.

VEJO OS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA COPA SUL-AMERICANA

Terça-feira

21h30 Union Calera-CHI x Chapecoense-BRA

Quarta-feira

21h30 Botafogo-BRA x Defensa y Justicia-ARG

Quinta-feira

19h15 Bahia-BRA x Liverpool-URU

21h30 Deportivo Santani-PAR x Once Caldas-COL