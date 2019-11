Onde assistir Botafogo x Flamengo ao vivo na TV e online

Rivais em situações bem distintas, Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Engenhão, Rio de Janeiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro quer se afastar da zona de rebaixamento e o rubro-negro espera dar mais um passo rumo ao título.

Assistir Botafogo x Flamengo ao vivo na TV

O clássico carioca terá transmissão do canal Premiere.

Assistir Botafogo x Flamengo ao vivo online

O confronto também será transmitido ao vivo pelo site e pelo aplicativo Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

Informações dos times

O Flamengo caminha rumo ao título da competição e inicia a rodada na 1ª colocação com 71 pontos, oito a mais que o vice-líder Palmeiras. E no último domingo ainda goleou o Corinthians por 4 a 1, em jogo que causou a demissão do técnico Fábio Carille.

Já o Botafogo espera apenas se safar do rebaixamento. Com 33 pontos na tabela, o time carioc está a apenas dois pontos da zona da degola, por isso precisa tentar tirar pontos do rival e também se recuperar por vir de três derrotas consecutivas. A pior delas foi a última. O Santos fez 4 a 1 na equipe de Alberto Valentim.