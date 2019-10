Botafogo x Fluminense: onde ver o jogo pelo Brasileirão

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Engenhão, em um clássico tenso pela situação das duas equipes no Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Globo e do canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

Apesar da diretoria negar, o técnico Eduardo Barroca está bastante ameaçado no cargo. A equipe perdeu os últimos três jogos e já se vê ameaçado pelas equipes da parte inferior da tabela de classificação. Nesta semana, os torcedores invadiam o treino da equipe para protestar e cobrar o elenco.

Do outro lado, o Fluminense, mesmo após bater os reservas do Grêmio, continua bastante ameaçado pelo rebaixamento. A equipe será comandada novamente pelo interino Marcão. A vitória sobre os gaúchos deu sobrevida ao antigo auxiliar, que pode até ser efetivado depois da demissão de Oswaldo de Oliveira.

Últimos jogos do Botafogo:

30/09 - Fortaleza 1 x 0 Botafogo

25/09 - Bahia 2 x 0 Botafogo

21/09 - Botafogo 1 x 2 São Paulo

14/09 - Ceará 0 x 0 Botafogo

08/09 - Botafogo 2 x 1 Atlético-MG

Últimos jogos do Fluminense: